حركة المجاهدين الفلسطينية تعلن اغتيال أحد قياداتها وتحمل إسرائيل المسئولية

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية، اغتيال القيادي البارز بها في الحركة ومسؤول مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي الدكتور محمد أبو مصطفى "أبو الأمير".

وقالت الحركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أبو الأمير استشهد في عملية اغتيال نفذت يوم الأحد الماضي، بعد مسيرة وصفتها بأنها مُلئة بالدعوة إلى الله والجهاد والمقاومة.

وحملت الحركة، الاحتلال الإسرائيلي وعملائه المسئولية الكاملة عن عملية الاغتيال التي وصفتها بالجبانة.

وتابعت: «نؤكد أن هذه الجرائم لن تكسر عزيمتنا ولن تزيدنا إلا إصرارا على المضي بدرب الجهاد والمقاومة حتى كنس الاحتلال عن كل أرضنا».