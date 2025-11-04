سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بالتزامن مع أصوات انفجارات بالبلدة، دون معرفة طبيعتها، وفق ما أفاد به شهود عيان للأناضول..

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مصحوبا بتعزيزات عسكرية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون، وتمركزت في محيط أحد المنازل.

وذكر الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية نحو البلدة، بالتزامن مع أصوات انفجارات، دون معرفة طبيعتها.

وبشكل شبه يومي يقتحم الجيش، بلدات وقرى فلسطينية بالضفة الغربية، ويعتقل فلسطينيين ويداهم محال تجارية.

وتصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس تزامنا مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023.

واستشهد بالضفة والقدس خلال الإبادة التي دعمتها الولايات المتحدة واستمرت عامين، 1065 فلسطينيا وأصيب نحو 10 آلاف آخرين.

وخلفت الإبادة في غزة، 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و664 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم سريان وقف النار في 10 أكتوبر المنصرم، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من مرة، وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.​​​​​​​