رئيس مجلس النواب اللبناني: ادعاءات إسرائيل حول استمرار تدفق السلاح من سوريا إلى حزب الله محض كذب

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن ادعاءات إسرائيل حول استمرار تدفق السلاح من سوريا إلى حزب الله هو محض كذب.

وقال بري، خلال لقائه اليوم بوفدً من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، إن المفاوضات مع إسرائيل تتمّ عبر لجنة "الميكانيزم" ويمكن الاستعانة باختصاصيين من مدنيين أو عسكريين.

وعن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أجاب بري: "هناك آلية تسمى "الميكانيزم" التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية".

وأضاف أن "ما تزعمه إسرائيل في شأن تدفق السلاح من سوريا هو محض كذب فأمريكا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك".

وكشف بري عن أن الموفدة الأمريكية مورجان أورتاجوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين، الأول موضوع الادعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا والثاني موضوع المفاوضات".

وأوضح، "أن المقاومة التزمت كاملاً بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وأن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط، وهو قادر للانتشار على الحدود المعترف بها دولياً، لكن ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية وذلك باعتراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتقاريرها الدورية".

واستغرب رئيس المجلس النيابي مواقف بعض الداخل اللبناني حيال المقاومة، مشيراً إلى أن "هذا البعض يرفض حتى ذكر كلمة "مقاومة" في أي من الأدبيات السياسية والإعلامية" ، وسأل "هل هناك بلد في الكون ينكر أنقى صفحة من تاريخه؟".

وعن قانون الانتخابات النيابية، قال بري "هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلا سيكون هناك معركة سياسية"، مضيفاً "أبلغنا الجميع، أنه إذا كان هناك من أفكار للحلّ نحن أيضاً لدينا أفكار وجاهزون لمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟".

وعمّا يحكى عن موضوع "التطبيع"، قال بري، "أثق بأن اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع"، معيدا التذكير بما كان يردده الحقوقي الكبير عبدالله لحود الذي كان يقول: "إن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل هم الموارنة فكيف بباقي الطوائف وكل لبنان؟".

وعن الشأن المتصل بإعادة الاعمار وصمود الجنوبيين، قال بري "إن أهم معركة وحرب يخوضها اللبنانيون وخاصة أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء في الأرض، على الرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية".

وحول اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الاعمار، الذي انعقد اليوم في جنوب لبنان برعايته، قال بري: "هو البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار".