الإيرانيون يحيون ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية عام 1979

أحيا الإيرانيون اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، في أول مناسبة من نوعها منذ أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو الماضي.

وكان طلاب إيرانيون اقتحموا السفارة الأمريكية في الرابع من نوفمبر من عام 1979، واحتجزوا عشرات الرهائن في أزمة استمرت لأكثر من عام.

وفي إطار إحياء الذكرى السنوية، عاد الآلاف إلى الموقع في وسط طهران، اليوم الثلاثاء، وهم يهتفون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وقام البعض بشنق دمى تمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأشعلوا النار في العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن ثمة تجمعات مماثلة جرت في مدن وبلدات إيرانية أخرى.