القسام: العثور على جثة جندي إسرائيلي داخل الخط الأصفر ونجري ترتيبات لتسليمها

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها عثرت اليوم على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية.

وقالت القسام، في بيان، الثلاثاء، إنها عثرت على الجثة خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر.

وأضافت الكتائب أنه يتم في الوقت الحالي، إجراء ترتيب إجراءات تسليم جثة الجندي إلى الاحتلال.

وأشارت إلى أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها.