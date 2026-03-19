البحرين: اعتراض 134 صاروخا و238 مسيرة منذ بدء اعتداءات إيران

أعلنت البحرين، الخميس، اعتراض وتدمير 134 صاروخا و238 طائرة مسيّرة استهدفت أراضيها منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وقالت القيادة العامة لـ"قوة دفاع البحرين" (القوات المسلحة) في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 134 صاروخا و238 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة".

وأضافت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، "يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت: "هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين".

وطالبت المواطنين بـ"التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض.