جيش الاحتلال يقر بشن غارات على جنوب لبنان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن سلسلة غارات على منطقة الجرمق والمحمودية جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «سلاح الجو شن هجومًا على بنية تحتية تابعة لحزب الله، ومنصة إطلاق صواريخ، وبئر في منطقة المحمودية جنوب لبنان».

وادعى أن «وجود هذه البنية التحتية في المنطقة يُشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، سلسلة غارات عنيفة على منطقة الجرمق والمحمودية جنوب لبنان.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو يوثق تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة جراء الغارات العنيفة.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قتلت القوات الإسرائيلية موظفا خلال نومه بعد دخولها مبنى بلدية بليدا في جنوب لبنان.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم الخميس، بأنه «في اعتداء خطير وغير مسبوق، توغلت قوة إسرائيلية معادية بعد منتصف الليلة الماضية، داخل بلدة بليدا لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بعدد من الآليات العسكرية».

وأضافت أن «القوة اقتحمت مبنى بلدية بليدا، حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الذي أقدم جنود العدو على قتله».

وأشارت إلى أنه «خلال العملية، أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الرابعة فجر اليوم، قبل أن تنسحب القوة المعتدية».

وتابعت: «عندها، دخل الجيش اللبناني إلى المبنى، حيث تم نقل جثة الشهيد بمساعدة الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى».