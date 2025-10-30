وزير الري يتابع مشروع رقمنة المساقي الخصوصية الجاري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة

حصر بيانات عدد ٨٣٩٩ مسقى خصوصية بأطوال تصل إلى ٨٢٥٦ كيلومترا

- تسهيل حصر المساقي المطورة، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة

- تفعيل دور الروابط لتحسين إدارة المياه على المساقي.. وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة للمناطق الحرجة

- دعم عملية الانتقال للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض موقف "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية" الجاري تنفيذه بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية هذا المشروع في تخطيط وإدارة وتوزيع المياه، ومتابعة موقف تطهيرات المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين، وتسهيل إجراءات حصر المساقي المطورة، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة للمناطق الحرجة.

وكشف عن توفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي (أطوالها - مواقعها - حالتها - الزمام المخدوم - بيانات المنتفعين على المسقى - روابط مستخدمى المياه على المسقى - أنواع المحاصيل المزروعة)، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها، ودعم عملية الإنتقال للجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكة الري في مصر لتحسين إدارة المياه .

وأكد أهمية المنصة الرقمية للمساقي الخصوصية التي تعد أبرز مخرجات هذا المشروع، حيث تتيح هذه المنصة إمكانيات لمتابعة حالة المساقي، بما يضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبين للزراعة بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة، ويُسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية يُمكن استخدامها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير ومتابعة اعمال تطوير المساقي، ودمج بيانات المساقي مع نماذج توزيع وتخطيط المياه (مثل برنامج RIBASIM)؛ لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرضت أهم مخرجات المشروع حتى تاريخه، حيث تم إنشاء (٤٤) فريق عمل متخصص (يضم كل فريق ممثل عن وزارة الري وممثل عن وزارة الزراعة) بـ(١١) من الإدارات العامة للري بمحافظات (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - السويس - الإسماعيلية - الجيزة).

وجرى المرور على الطبيعة وحصر المساقي الخصوصية، واستيفاء بيانات هذه المساقي على المنصة الرقمية المعدة لهذا الشأن، حيث تم حتى تاريخه حصر بيانات ٨٣٩٩ مسقى خصوصية بأطوال تصل إلى ٨٢٥٦ كيلومترا.

واعتمد على تطبيق survey123؛ لحصر وتجميع البيانات الخاصة بالمساقي، وإنشاء وحدة مركزية لجمع بيانات المساقي، وإنهاء مخرجات أعمال المسح التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات، مع تحديث البيانات المدخلة للمنصة بانتظام لضمان جودة النتائج.