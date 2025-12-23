وزير ليبي بحكومة الدبيبة: ترجيحات بسقوط طائرة رئيس الأركان بعد انقطاع الاتصال بها

روى وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية في الحكومة الليبية المؤقتة وليد اللافي، تفاصيل أولية عن انقطاع الاتصال اللاسلكي مع طائرة خاصة يُعتقد أنها كانت تقل رئيس الأركان في وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة غربي ليبيا محمد علي الحداد، فوق العاصمة التركية أنقرة.

وقال اللافي خلال مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا الأحرار، مساء الثلاثاء، إن تركيا أبلغتهم بفقدان الاتصال العسكري بطائرة الحداد الذي كان في زيارة رسمية للقاء نظيره التركي في أنقرة، موضحًا أنه يتم التنسيق مع الجانب التركي لمتابعة مستجدات الحادثة.

وأضاف أنّ فرقًا تركية هرعت إلى المواقع التي من المتوقع أن تكون هذه الطائرة هبطت فيها، معبرًا عن التطلع لتلقي أخبار إيجابية بشأن ما جرى.

وأشار إلى أنّ الحداد كان يرافقه مستشاره محمد العصاوي ورئيس الأركان البرية ومحمود جمعة رئيس جهاز التصنيع العسكري ومرافقهم، حيث وصلوا أمس إلى أنقرة، وكانوا اليوم في طريق العودة إلى طرابلس.

ولفت إلى أنهم أبلغوا من الجانب التركي بأنه بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة تم الإبلاغ عن عطل فني، ثم اختفت الطائرة بعد ذلك عن الرادار مع ترجيح بأنها سقطت، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي معلومات إضافية في هذا الشأن.

واستبعد أن تكون الطائرة سقطت في البحر لأنها أقلعت من أنقرة، وهي بعيدة عن البحر، وبالتالي فمدة النصف ساعة غير كافية للوصول إلى البحر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة إن تي في التركية، بانقطاع الاتصال اللاسلكي مع طائرة خاصة يُعتقد أنها كانت تقل الحداد، فوق العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحويل مسارها بعيدًا عن مطار إيسنبوغا في أنقرة، وفق وكالة رويترز.