 مسئول صومالي: نعتز بالموقف المصري المساند لقضايانا الوطنية
الأحد 25 يناير 2026 9:36 م القاهرة
مسئول صومالي: نعتز بالموقف المصري المساند لقضايانا الوطنية


نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 8:03 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 8:03 م

قال عبد الكامل أبشر، مسئول أول السياسات والتخطيط بوزارة التخطيط الصومالية، إن المواقف المصرية تجاه الصومال ثابتة ولا تتغير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز على مواجهة الميليشيات ومحاربة النزعات الانفصالية التي تهدد تماسك الدولة، مؤكدًا أن أمن الصومال يُعد جزءًا من الأمن القومي المصري.

وأوضح أن موقف الصومال يتماشى مع الموقف المصري الداعم للقضية الصومالية، لافتًا إلى أن مصر وحلفاءها، ومن بينهم المحور السعودي والتركي، يلتزمون بدعم المؤسسات الشرعية للدول في المنطقة، ويعارضون أي محاولات لتقسيمها أو تمزيقها.

وأشار إلى أن مصر أكدت، من خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، رفضها القاطع لأي مساعٍ لتقسيم المنطقة أو تقويض وحدة أراضيها.

وشدد على أن ما يجمع بين مصر والصومال هو عامل المصالح المشتركة والسعي نحو حماية سيادة الدول واستقرارها في المنطقة.

https://www.youtube.com/shorts/5OUxTIvFJ_E

