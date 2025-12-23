لطيفة تطرح كليب تسلملي وتجسد شخصية أم لأول مرة

طرحت المطربة لطيفة فيديو كليب أغنية "تسلملي" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إلى جانب طرحها على جميع منصات الموسيقى الرقمية، في تعاون جديد يجمعها بالمخرج جميل جميل المغازي.

أغنية "تسلملي" من كلمات حسام سعيد، وألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل، وهي واحدة من أغاني ألبوم لطيفة الأخير "قلبي ارتاح".

ويُعد الكليب تجربة استثنائية في مسيرة لطيفة، إذ تظهر للمرة الأولى في دور الأم، وتقدم من خلاله حكاية مؤثرة لعلاقة أم بابنها عبر ثلاث مراحل عمرية مختلفة؛ الطفولة، ثم الشباب، وصولا إلى مرحلة الزواج، في إطار بصري أقرب إلى الفيلم القصير يعتمد على السرد العاطفي والصورة المعبرة.

وتقول كلمات الأغنية: "تسلملي.. تكشيرتي بتقلب ضحكة لو شفتك جاي عليا.. ومشاكلي بحالها بتتنسي أول ما بتضحك ليا.. لو في حاجة حلوة في دنيتي انت أكيد الحاجة دي.. تسلملي.. مش عارفة أنا لو من غيرك كان إيه بس حصلي.. ده عليك أنا بحمد ربنا مليون مرة وأنا بصلي.. أنا بيك يا حبيبي نصيبي الحلو من الدنيا وصلي".

وتحمل الأغنية طابعا إنسانيًا راقيا، وتجسد مشاعر الأمومة الخالصة والامتنان والحب غير المشروط، حيث جاءت كلماتها معبرة عن علاقة الأم بابنها البار، في رسالة وجدانية لامست مشاعر الجمهور منذ اللحظات الأولى لطرحها.