سكاي نيوز: تحطم طائرة تقل رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي في أنقرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" منذ قليل، بتحطم طائرة من طراز فالكون كانت تقل رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد في أنقرة

وكانت قناة "إن تي في" التركية قد أفادت في وقت سابق بفقدان طائرة خاصة يُعتقد أنها تحمل الحداد وانقطاع الاتصال اللاسلكي عنها بعد إقلاعها من مطار أنقرة.

واستجابةً للحادث، أغلقت السلطات التركية المجال الجوي لأنقرة أمام الرحلات الجوية.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، فقدان الاتصال مع طائرة كانت تقل رئيس أركان حكومة عبدالحميد الدبيبة و4 أشخاص آخرين.

وأضاف على حسابه في منصة "إكس": "الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن انقطع التواصل بعد ذلك".

والتقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الثلاثاء، مع الحداد، في العاصمة أنقرة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن غولر التقى الحداد الذي يزور أنقرة تلبية لدعوة رئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو.

وأشارت الوزارة في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، إلى أن بيرقدار أوغلو وقائد القوات البرية متين توكيل حضرا اللقاء أيضا.