ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025

سجلت شركة الطيران والفضاء الأوروبية (إيرباص) ارتفاعا بنسبة 46% في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان الأربعاء إن صافي الدخل بلغ 641ر2 مليار يورو (06ر3 مليارات دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 808ر1 مليار يورو في العام السابق، بينما ارتفع العائد على السهم إلى 34ر3 يورو مقابل 29ر2 يورو في العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات خلال فترة الأشهر التسعة بنسبة 7% لتصل إلى 436ر47 مليار يورو، مقارنة بـ 514ر44 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لإيرباص جيوم فوري: "تعكس نتائج الأشهر التسعة مستوى تسليم الطائرات التجارية والأداء القوي في قطاعي الدفاع والفضاء والمروحيات. ولا تزال عمليات التسليم متركزة في نهاية العام ضمن بيئة تشغيلية معقدة ومتقلبة، فيما نواصل توسيع قدراتنا الصناعية لدعم زيادة إنتاج الطائرات التجارية".

وأضاف فوري: "في قطاع الفضاء، نحرز تقدما في عملية توحيد أنشطتنا مع شركتي ليوناردو وتاليس لإنشاء كيان أوروبي جديد رائد في هذا السوق. ونؤكد التزامنا بتوقعاتنا لعام 2025، والتي تشمل الآن تأثير الرسوم الجمركية المعمول بها حاليا".

وبلغ إجمالي الطلبات على الطائرات التجارية 610 طائرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفاضا من 667 طائرة في الفترة نفسها من العام الماضي. وبعد احتساب الإلغاءات، بلغ صافي الطلبات 514 طائرة، مقارنة بـ 648 طائرة العام الماضي.

ووصلت الطلبات المتراكمة حتى نهاية سبتمبر 2025 إلى 8665 طائرة تجارية. وتم تسليم ما مجموعه 507 طائرات خلال الفترة، مقارنة بـ497 طائرة في عام 2024، منها 62 طائرة من طراز "إيه 220"، و392 طائرة من عائلة "إيه 320"، و20 طائرة "إيه 330"، و33 طائرة "إيه 350".