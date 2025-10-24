سلوت: صلاح ليس استثناء وسيعود لتسجيل الأهداف

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على غضب محمد صلاح بسبب غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق في المباراة الأخيرة أمام آينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا، مشددًا على ثقته في استعادة النجم المصري لمستواه التهديفي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ليفربول لمواجهة برينتفورد مساء غدٍ، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال آرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «لقد كانت لحظة صعبة علينا جميعًا، ليس صلاح وحده، لا أحد معتاد على الخسارة، وخاصةً اللاعبين المخضرمين هنا».

وأضاف: «نعم صلاح أهدر فرصة هدف أمام فرانكفورت، لا أعلم إن كان السبب هو التركيز، عمومًا يُهدر اللاعبون الفرص، هو إنسان ولككننا لسنا معتادين على إضاعته للفرص، ناهيك عن غيابه التهديفي لعدة مباريات متتالية، لكن هذه الأمور واردة».

وتابع: «الأمر المهم هو أن محمد صلاح يُسجل دائمًا أهدافًا مهمة لنا، آخر ما يُقلقني هو أن يبدأ محمد صلاح بتسجيل الأهداف مجددًا، فهذا ما يفعله طوال حياته، وهذا ما أتوقعه منه أن يفعله مجددًا».

وأوضح: «ربما كان لاعبًا أساسيًا في ليفربول، فقد لعب مع ترينت، وكان في مراكز واعدة في كثير من الأحيان بما يكفي لتسجيل الأهداف، ربما أتيحت له فرص أكثر للتسجيل في وجود أرنولد».

وأتم: «لكن بشكل عام، إذا حدثت تغييرات كثيرة في الصيف، فعليك إيجاد اتصالات جديدة، محمد صلاح ليس استثناءً».