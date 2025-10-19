الشرطة الكورية الجنوبية تقرر اليوم ما إذا كانت ستحتجز العائدين من كمبوديا

تعتزم الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأحد تقرير ما إذا كانت ستصدر مذكرات اعتقال بحق 64 كوريا جنوبيا، تم إعادتهم أمس السبت من كمبوديا عقب احتجازهم بسبب اتهامات تتعلق بالاحتيال من خلال الهاتف وعبر شبكة الانترنت.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن وكالة الشرطة الوطنية قالت في بيان صحفي اليوم الأحد إنه نظرا للعدد الكبير من الأفراد المحتجزين، الذين يخضعون جميعهم للتحقيق، سوف تقرر الشرطة ما إذا كانت ستصدر مذكرات احتجاز قبل انتهاء أوامر الاعتقال الحالية.

ويذكر أنه تم اعتقال الـ64 شخصا نحو الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، عقب صعودهم على متن رحلة إلى مطار إنتشون الدولي.

ومن المقرر أن تنتهى صلاحية مذكرات الاعتقال صباح غد الاثنين، مما يتيح للشرطة حتى وقت لاحق من اليوم لإصدار قرارها.