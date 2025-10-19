بريطانيا تكشف عن خطة وطنية لتوظيف العمال من أجل التحول للطاقة النظيفة

كشفت الحكومة البريطانية عن أول خطة وطنية على الإطلاق لتدريب وتوظيف العمال الذين يمكنهم سد الفجوة في المهارات اللازمة لعملية التحول إلى الطاقة النظيفة.

وتحدد الاستراتيجية، التي نشرت اليوم الأحد، كيف ستفي الحكومة بوعدها لتوفير أكثر من 400 ألف وظيفة إضافية في قطاع الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل مضاعفة للفرص الحالية، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وبموجب الخطط، حدد الوزراء 31 مهنة ذات أولوية عليها طلب خاص، مثل السباكين والكهربائيين وعمال اللحام. وقالت الحكومة إنه سيجري إنشاء خمس "كليات للتميز التقني" لتدريب العمال على مهارات الطاقة النظيفة.

في سياق آخر، تنص الخطط على أن عمال النفط والغاز سيتمكنون من الاستفادة بما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) من حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا للحصول على تدريب مهني متخصص في وظائف الطاقة النظيفة.

وسيجري توسيع ما يسمى "جواز سفر مهارات الطاقة"، الذي يحدد مسارات لعمال النفط والغاز للانتقال إلى طاقة الرياح البحرية، ليشمل قطاعات جديدة، بما في ذلك الطاقة النووية وشبكة الكهرباء.