إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم

شهدت قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم حالة من الذعر، عقب إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال، نتيجة تعرضهم لهجوم كلب مسعور في أماكن متفرقة من القرية.

وبحسب شهود عيان، فإن الكلب هاجم الأهالي بشكل مفاجئ أثناء تواجدهم في الشوارع، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة، قبل أن يتمكن من الفرار رغم محاولات الأهالي مطاردته والسيطرة عليه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الأولية والأمصال المضادة لفيروس السعار، وأكد مصدر طبي أن حالتهم مستقرة، موضحًا أن أعمار المصابين تتراوح بين 10 و19 عامًا، وتم التعامل معهم بشكل فوري، مع إخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب أهالي القرية بسرعة تنفيذ حملة موسعة لرصد الكلاب الضالة داخل نطاق القرية والتعامل معها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لحماية المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

كما ناشدت مديرية الصحة المواطنين سرعة التوجه إلى أقرب مركز صحي فور التعرض لأي عضة حيوان لتلقي الأمصال الوقائية، مؤكدة توافر الجرعات اللازمة بالمستشفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم (32399) جنح مركز الفيوم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.