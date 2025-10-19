كولومبيا تنتزع برونزية كأس العالم للشباب من فرنسا

حصل منتخب كولومبيا على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لأقل من 20 عاما في تشيلي، وذلك بعد فوزه على نظيره الفرنسي 1/صفر.

وكان منتخب كولومبيا قد خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الأرجنتيني صفر/ 1، فيما خسر المنتخب الفرنسي أمام نظيره المغربي بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1 في قبل النهائي.

وحقق المنتخب الكولومبي المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن سبق له تحقيق المركز ذاته في نسخة عام 2003 في الإمارات.

وسجل أوسكار بيريا هدف المباراة الوحيد للمنتخب الكولومبي في الدقيقة الثانية.

تقام المباراة النهائية للبطولة، بين منتخبي المغرب والأرجنتين.