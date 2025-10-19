مارسيليا يقفز لقمة الدوري الفرنسي بسوبر هاتريك جرينوود

اعتلى فريق أولمبيك مارسيليا قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه لوهافر بنتيجة 6 / 2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة لينفرد بالصدارة بعد فوز رابع على التوالي، مستغلا تعثر منافسيه ضمن منافسات هذه الجولة.

تعثر باريس سان جيرمان حامل اللقب، وثاني الترتيب (17 نقطة) بالتعادل 3 / 3 أمام ستراسبورج الثالث (16 نقطة) مساء الجمعة.

أما أولمبيك ليون رابع الترتيب بـ 15 نقطة خسر أمام نيس بنتيجة 2 / 3 في وقت سابق، يوم السبت، بينما تعادل موناكو خامس الترتيب بـ 14 نقطة أمام أنجيه بنتيجة 1 / 1، يوم السبت أيضا.

في المقابل، تلقى لوهافر خسارته الثالثة تواليا ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، ليبقى في منطقة الأندية المهددة بالهبوط.

لم يستغل لوهافر تقدمه بهدف سجله ياسين قشطة في الدقيقة 24 من المباراة المقامة على ملعب فيلودروم، معقل مارسيليا بل أكمل اللقاء بنقص عددي بعد طرد مدافعه جوتييه لوريس في الدقيقة 24.

واستغل مارسيليا النقص العددي في صفوف منافسه، ليرد بأربعة أهداف "سوبر هاتريك" لنجمه الإنجليزي ماسون جرينوود في الدقائق 35 و67 و72 و76.

وأضاف روبينيو فاز الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 88، بينما قلص عبد الله توريه الفارق بهدف ثان سجله في الدقيقة 92، قبل أن يختتم مايكل موريلو سداسية مارسيليا بهدف سريع في الدقيقة 93.