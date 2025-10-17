قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إنها تخوض موسم رمضان المقبل بمسلسل «خلايا رمادية»، مضيفة أن العمل يتكون من 15 حلقة، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج كامل أبو علي.

ووصفت خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، دورها في العمل بأنه سيمثل «مفاجأة» للجمهور، مؤكدة أن العمل ككل «إنساني جدًا» والجمهور سيراها «بطريقة مختلفة تماما».

وأشارت إلى أنها «تقضي اليوم في الحفظ وتجعل زوجها يسمّع لها»، مضيفة: «أشعر حتى الآن أنني طفلة في أولى ابتدائي، وأخاف على شغلي جدًا؛ لأني أقدر جمهوري وأحب أن أقدم لهم أفضل ما عندي».

وأضافت أنها كفنانة «عاشقة للمهنة»، تبحث دائما عن الجديد والمختلف الذي لم تقدمه من قبل، لتفاجئ به الجمهور وتفاجئ نفسها.

وعبرت عن حبها للفن التشكيلي منذ الصغر، قائلة: «أنا أحب الفن بكل أشكاله، وعندي عشق للرسم منذ كنت صغيرة»، مشيرة إلى أنها نشأت في بيئة فنية محاطة بالفنانين التشكيليين، والتي جعلتها «محظوظة» وصقل ذائقتها.

وكشفت أن أول لوحة فنية اقتنتها كانت في عمر الثامنة عشرة، لافتة إلى انتقال الشغف لزوجها، رجل الأعمال السوري ربيع بسيسو، وأطفالها الذين يمارسون الرسم أيضًا.

وأوضحت أن لديهما «كوليكشن كبير» يضم أعمالا لأهم رواد الفن من مصر وسوريا وفلسطين والعراق.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.