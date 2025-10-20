المغرب يتوج بكأس العالم للشباب على حساب الأرجنتين البطل التاريخي

توج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، فجر الإثنين، في المباراة النهائية.

أحرز ياسر زبيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

وأصبح أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق اللقب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.

كما منح المغاربة العرب ثالث فرصة للصعود إلى منصة التتويج بعد حصول قطر على فضية نسخة 1981 بأستراليا بعد الخسارة برباعية أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

كما حقق منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب برونزية نسخة 2001 بالأرجنتين بالفوز على باراجواي بهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما المنتخب الأرجنتيني، صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم للشباب برصيد 6 مرات آخرها في 2007 خسر المباراة النهائية للمرة الثانية بعد حصوله على فضية 1983 بالمكسيك بعد الخسارة أمام البرازيل في المباراة النهائية.

وأصبح المغرب، المنتخب رقم 13 الذي يتوج باللقب بعد الأرجنتين (6 ألقاب) والبرازيل (5 ألقاب) والبرتغال وصربيا (لقبان لكل منهما)، إضافة إلى لقب واحد لكل من أوروجواي وغانا وإسبانيا وروسيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.

وأبهر المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عاما في هذه النسخة الجميع بعروض مميزة، فاز خلالها على منتخبات عريقة مثل إسبانيا والبرازيل في الدور الأول، ثم تجاوز كوريا الجنوبية وأمريكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، ولم يخسر إلا مرة واحدة أمام المكسيك في مباراة تحصيل حاصل بالدور الأول.

كما كسر أسود أطلس صمود منتخب الأرجنتين الذي خرج بشباك نظيفة في كل مبارياته بالأدوار الإقصائية أمام نيجيريا والمكسيك وكولومبيا، بينما استقبل هدف من كوبا وآخر من أستراليا في مشواره بالمجموعة الرابعة في الدور الأول.

وواصل المغاربة إنجازاتهم العالمية في السنوات الأخيرة بعد الحصول على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، والفوز ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.