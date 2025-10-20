رد الإعلامي نشأت الديهي، على تعليقات الإخوان على أعداد المصريين التي زارت مولد السيد البدوي في طنطا مؤخرًا.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، "ما يحصل في الموالد طقوس شعبية، وكان هناك 3 مليون زائر إلى ساحة السيد البدوي منهم المتدين والصوفي الحقيقي، واللي رايح يتفرج أو يتاجر، ومنهم رايح سياحة أو يستمع إلى أغاني وأناشيد".

وأضاف "الموضوع لا يوجد فيه بدعة، ولكن الإخوان شغالين على ما جرى في ساحة السيد البدوي، وأنا برد عليهم بأن مصر محبة لآل البيت والمصريين يحبون آل البيت، أنا لا أريد أن أدخل للرد على من يقولون أنهم مجاذيب ولكن دول ناس علماء وأغنياء وناس غلابة، كله موجود عينة من المجتمع".

واختتم "أنا شايف أن طنطا بحطها جنب الجونة وبقول ده حيوية دولة وأمة مصرية متدنية، ويحبون الذكر وآل البيت وزيهم من يزورون الكنائس والعذراء لأن هي دي سبيكة الشعب المصري".