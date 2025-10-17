عبر الفنان حسن الرداد، عن حرصه على المشاركة بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك على الرغم من عدم ظهوره الدائم بالمهرجانات، معربا عن حبه الشديد للمهرجان منذ دورته الأولى المتميزة، بالإضافة إلى مكانة الجونة وطقسها الجميل.

وأشار خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إلى حرصه على مشاهدة الأفلام وحضور الندوات الفنية الهامة، مشددا أن «المهرجان ليس ريد كاربت».

وكشف عن فيلمه السينمائي الجديد الذي سيبدأ تصويره نهاية الشهر، مشيرا إلى أن الفيلم مأخوذ عن رواية «طائر غريب» للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.