تُقام اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتا المغرب مع عمان، والسعودية ضد جزر القمر، ضمن دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات كأس العرب 2025

عمان × المغرب – 4:30 مساءً – beIN Sports HD

جزر القمر × السعودية – 8:30 مساءً – beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال أوفييدو × ريال مايوركا – 10:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بريست × موناكو – 8:00 مساءً

ليل × مارسيليا – 10:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز × بوروسيا مونشنجلادباخ – 9:30 مساءً

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

سالفورد سيتي × ليتون أورينت – 9:30 مساءً