سباليتي بعد الخسارة أمام نابولي: يوفنتوس افتقد السرعة

اعترف مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي، أن فريقه ظهر أقل جاهزية من نابولي خلال الهزيمة على يد نابولي 2-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في لقاء شكّل عودته الأولى إلى الملعب الذي توّج فيه بالدوري عام 2023.

سباليتي الذي استقبلته جماهير نابولي ببعض الصافرات قبل أن ينصرف التركيز كليًا للمباراة، قال عقب الخسارة: "نابولي كان أسرع وأكثر جاهزية. ربما تكون هذه خسارة مستحقة… ويجب أن نعرف إن كنا قادرين على الوصول إلى هذا المستوى".

وأشار مدرب يوفنتوس إلى أن فريقه افتقد الشجاعة منذ البداية، موضحًا: "بدأنا المباراة بخجل شديد، ثم أصبحنا نمطيين في اللحظات التي كنا قادرين فيها على العودة. عندما تخطئ بهذا القدر في التمرير، ستعاني بكل تأكيد".

ورغم أنه دافع عن الخطة التي بدأ بها اللقاء، أكد سباليتي أن تطبيقها لم يكن بالمستوى المطلوب: "الخطة قابلة للتكرار، ولدينا اللاعبون الذين يناسبونها، لكن التحركات في الأمام يجب أن تكون أسرع وغير متوقعة".

وفي كواليس المباراة، تبادل سباليتي كلمات قصيرة مع أنطونيو كونتي: "قلت له: مبروك… فريقك يركض بسرعة مذهلة".

وأضاف أن ما أنجزه في الماضي مع نابولي «امتد أثره حتى على الجانب الاقتصادي»، في إشارة إلى قيمة اللاعبين الذين تم تطويرهم وبيعهم لاحقًا.

قبل مواجهة بافوس في دوري أبطال أوروبا بعد ساعات قليلة، قال سباليتي إن بعض لاعبيه لم يظهروا بمستوى يكفي لطموحات الفريق: "يمكننا أن نؤدي أفضل، بل يجب أن نفعل ذلك. يلديز قادر على تقديم المزيد، أما زيجروفا فهو لاعب لربع ساعة حاليًا".

ورغم أن عودته إلى مارادونا حملت مشاعر خاصة، فإن سباليتي اعترف أن الزيارة لم تختلف كثيرًا عن أي مباراة أخرى بسبب انشغال الجماهير بنتيجة اللقاء: "كانت لحظات مؤثرة جدًا… عندما يبدأ هذا الملعب بالغناء، تتكوّن أجواء لا تُنسى. لكنها في النهاية عودة وصلت نحو اللامبالاة".