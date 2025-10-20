نجم الزمالك السابق: بيزيرا لم يملأ فراغ زيزو!

أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه من المبكر الحكم على مستواه خوان بيزيرا، لاعب القلعة البيضاء، مشيرًا أنه من المبكر القول أن ملأ فراغ رحيل أحمد مصطفى زيزو.

وقال التابعي ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" لسه بدري على الحكم على مستوى بيزيرا، وهو لاعب جيد ومؤثر ولكنه لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك".

وتابع:" لاعبي البرازيل المميزين أغلبهم قصار القامة، و بيزيرا سيظهر مع الزمالك عندك يكون هناك لاعبين بجواره تساعد".

كان زيزو قد رحل عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي، لينضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، بعدما كان أحد الهدافين البارزين في 6 سنوات داخل القلعة البيضاء.

وتعاقد الزمالك مع بيزيرا من نادي أولكساندريا الأوكراني في تعاقد لمدة 4 سنوات.