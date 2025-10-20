ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انفرد ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما قلب تأخره أمام فيورنتينا إلى فوز بنتيجة 2/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن غريمه التقليدي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق عن نابولي صاحب المركز الثالث وروما صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

وتقدم فيورنتينا عن طريق روبن جوسينس في الدقيقة 55، وأدرك رافائيل لياو التعادل لميلان في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 86 سجل لياو الهدف الثاني له ولميلان من ركلة جزاء.