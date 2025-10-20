قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لا تزال أمام «مشوار اقتصادي طويل»، مشددا أنه «لا يجب أبدًا ترك الناس وحدهم في هذا المشوار ».

وطالب خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» الحكومة ببذل قصارى جهدها للتخفيف من ارتفاع الأسعار، قائلا: «الناس صبورة وحمولة، نعم، لكن الناس كمان لازم تساعد الناس، يعني حكومة الدكتور مدبولي يجب أن تقوم بكل ما تستطيع فمله لكي تخفف من وطأة الغلاء».

ورأى أن آليات السوق الحر باتت تسيطر على المشهد، قائلا: «لقيت حد يدعو لمراقبة الأسواق، مفيش الكلام ده في مصر، السوق حاكم».

ووجه نداءً للحكومة: «أرجوكم لو سمحتم، اقفوا جنب الناس بباقات اجتماعية واضحة، علشان الناس تقدر تكمل حياتها».

ودعا إلى مكافأة الشعب على تحمله، قائلا: «أيوه، الناس مستحملة، لكن إن كان شعبك عسل، ما تلحسوش كله، واضحة بالمثل المصري، شعبك جميل وعظيم ومتحمل، كافئه بقى»، حسب تعبيره.