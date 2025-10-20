والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء

طالب أحمد مصطفى، والد الطفل محمد ضحية زميله الذي قتله وقطّع جثته باستخدام منشار كهربائي داخل منزله بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، بالقصاص لنجله، ومعاقبة كل من تورّط معه في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وقال والد الضحية إن صورة نجله لا تفارق مخيلته، مؤكّدًا أنه لم يعد قادرًا على النوم بعدما شاهد جثة ابنه وقد جُمعت أشلاءً من عدة أماكن.

واستنكر والد الصبي القتيل، في تصريحات صحفية، بشاعة الحادث الذي وصل إلى حدّ قيام الجاني بـ"أكل جزء من جسد نجله" بعد تقطيعه، رغم أن المجني عليه لم يرتكب أي خطأ يبرر ما حدث له.

كانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد قررت التحفّظ على والد الصبي المتهم للتحقيق معه، عقب إعادة تمثيل الجريمة، بهدف جمع المزيد من الأدلة ودعم التحقيقات بخيوط جديدة قد تُسهم في كشف ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة بـعرض المتهم على قسم البصمات بمصلحة الأدلة الجنائية، ومراجعة الفيديوهات التي رصدت تحركاته عقب خروجه من المدرسة بصحبة المجني عليه، وكذلك المقاطع التي أظهرت خروجه المتكرر من المنزل، وذلك لبيان ما إذا كان هو الشخص الظاهر في التسجيلات أم لا.

وقررت النيابة أيضًا إيداع المتهم في إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام، على أن يُعرض مجددًا عقب انتهاء المدة للنظر في أمر تجديد الإيداع، فضلًا عن إجراء تحليل مخدرات له لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب الجريمة تحت تأثير مواد مخدرة.