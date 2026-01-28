 روسيا: السجن 7 أعوام لصبي بتهمة التخطيط لشن هجوم مرتبط بأوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 6:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

روسيا: السجن 7 أعوام لصبي بتهمة التخطيط لشن هجوم مرتبط بأوكرانيا

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 6:39 م

قال جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية، اليوم الأربعاء، إن محكمة روسية أصدرت حكما بالسجن سبعة أعوام بحق صبي متهم بالتخطيط لشن هجوم إرهابي.

وأضاف جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن المتهم، المولود في عام 2011، نسب إليه التخطيط لشن هجوم حرق عمد على مبنى إداري تابع لوزارة الدفاع الروسية.

وأفادت تقارير إعلامية روسية، بأن الهدف المقصود كان مكتب تجنيد عسكري محلي.

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي، أن المراهق أجرى اتصالات مع "منظمة إرهابية أوكرانية" محظورة في روسيا عبر برقية وقام بتنفيذ تعليماتها.

ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات من مصدر مستقل، ولم يدخل الحكم بعد حيز التنفيذ القانوني.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك