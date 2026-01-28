أمريكا تشيد بجهود تشكيل حكومة كفاءات في اليمن وتدعو لتمثيل النساء

أشادت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، بجهود رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات تمثل التنوع الجغرافي وتحقق نتائج ملموسة للشعب اليمني، مؤكدة تطلعها إلى حكومة تضم النساء باعتبارهن نصف سكان البلاد.

وقالت السفارة، في بيان، إن أصوات النساء في اليمن عانت تاريخيًا من التهميش، مشددة على ضرورة تمثيلها ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، وفقاً لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات جديدة في البلاد، وسط توقعات باستكمالها خلال الأيام المقبلة، بحسب مصدر حكومي يمني.

وأكد المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استمرار المشاورات المكثفة لتشكيل حكومة كفاءات جديدة، بقيادة شائع الزنداني الذي تم تعيينه منتصف الشهر الجاري خلفا لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، متوقعا استكمال المشاورات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر أن المشاورات التي يقودها رئيس الوزراء، تتركز على اختيار فريق حكومي متجانس وقادر على العمل بروح المسئولية الوطنية، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن تمثيلًا يعكس الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز.

وأوضح أن عملية الاختيار تستند إلى معايير واضحة وصارمة، في مقدمتها النزاهة، والكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والسجل الإداري النظيف، إضافة إلى الالتزام بالعمل المؤسسي، والقدرة على تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتخفيف معاناة المواطنين.