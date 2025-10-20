كشف الفنان هشام جمال، عن طلبه من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية والإفريقية، أن يكون شاهدًا على عقد قرانه من الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وتحدث خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر «DMC» عن عمق العلاقة التي تجمعه بالكابتن الخطيب، الذي يعتبره بمثابة «أب ثاني له»، مشيرا إلى رغبته أن تكون هذه اللحظة موثقة بوجود شخصية بحجم «بيبو» لتظل «ذكرى ولحظة جميلة جدًا» في حياته.

وأعرب عن سعادته بحضور الكابتن محمود الخطيب، حفل الزفاف بكل حب مع جميع أفراد عائلته، وبحضور الكابتن أسامة حسني.

من جانبها أبدت الفنانة إسعاد يونس، إعجابها ببقاء الكابتن الخطيب في حفل الزفاف حتى الساعة الواحدة صباحا على غير المعتاد، مشيرة إلى أنها لم تصدق نفسها وهي تراه سعيدا ويتنقل بين الحضور ويُسلم على الناس وكأنه والد العريس.