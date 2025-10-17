قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حضوره مهرجان الجونة السينمائي يأتي من منطلق حرصه على المشاركة في هذا «العرس الفني السينمائي الكبير» على مستوى العالم العربي والعالم أجمع.

ورد خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول استقالته من النقابة لارتباطه بالتعيين بمجلس الشيوخ، قائلا: «لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة، السبب داخلي وليس خارجيا».

من جانبها وجهت الفنانة روجينا، التهنئة إلى الفنانة منة شلبي بمناسبة تكريمها بجائزة الإبداع في حفل الافتتاح، قائلة: «ألف مبروك، تستحقي يا منة، مشوار طويل منذ أن كنتِ تحلمين وأنتِ بنت صغيرة في المعهد بأن تصبحي ممثلة».

وأضافت أن تكريم منة يمثل «عرسا» يُسعد كل الوسط الفني.

وكشفت عن استعدادها لمسلسل الجديد خلال موسم دراما رمضان، مؤكدة أنها ستكون «تجربة مهمة جدًا» تُسعد الجمهور.

وسبق وأعلن الدكتور أشرف زكي استقالته من منصب نقيب المهن التمثيلية، مشيرا إلى أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.