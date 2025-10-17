شريف منير عن إطلالته الجديدة باللحية: أستعد لشخصية في مسلسل تاريخي مهم

أشاد الفنان شريف منير، بالتنظيم الرائع للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى غيابه عن دورة العام الماضي بسبب وفاة صديقه الفنان الراحل مصطفى فهمي.

وأضاف خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أن مدينة الجونة تتمتع بـ «طاقة إيجابية خاصة»، غرسها المهندس سميح ساويرس في كل تفاصيل المكان، حتى أنها تنعكس على تعاملات الناس، من العاملين في الفنادق والمتاجر إلى جميع المشاركين، مشيرا إلى أنها خلقت حالة من الحب والترحاب.

وتحدث عن سبب إطلالته الجديدة باللحية الكثيفة، موضحا أن المظهر مرتبط بشخصية جديدة يستعد لتقديمها في مسلسله المقبل.

من جانبها كشفت الإعلامية لميس الحديدي، إن المسلسل «مهم جدًا ويتناول فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث»، مؤكدا بدوره صحة ذلك.

وعلق مازحًا على زواج نجل الفنان هاني رمزي قائلا: «الابن أصبح عريسًا وهاني سيكون جدًّا في يوم من الأيام، أنا مش مصدق الحكاية دي!».

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.