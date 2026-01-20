إيتو يفجّر مفاجأة: فكّرنا في الانسحاب أمام المغرب بربع نهائي أمم أفريقيا

كشف صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن كواليس مثيرة شهدتها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا «المغرب 2025»، مؤكدًا أنه فكّر بالفعل في سحب فريقه من أرض الملعب بسبب حالة التوتر الشديدة التي رافقت اللقاء.

وقال إيتو، في تصريحات لقناة «فرانس 24»، إنه لا يسعى لتوجيه اتهامات مباشرة إلى الحكام، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود أحداث مؤثرة ستظل عالقة في الذاكرة.

وأضاف: «الآن تقع المسؤولية على عاتق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لدراسة ما حدث من أخطاء واتخاذ القرارات المناسبة، مع التأكيد على أن الحكام بشر مثلنا ويخطئون».

وأوضح رئيس الاتحاد الكاميروني أن الأجواء كانت مشحونة للغاية خلال المباراة، قائلاً: «المشاعر كانت متأججة، واقترح عليّ أحد الزملاء سحب الفريق من الملعب، وكان بإمكاني اتخاذ هذا القرار بدافع الانفعال».

واختتم إيتو تصريحاته بالإشادة بتجربة السنغال، مؤكدًا أنه لا يحمّل مدربها أي مسؤولية، بل اعتبره شجاعًا في دفاعه عن فريقه، وقال: «لقد خاطر، وفي كرة القدم لا بد من خوض المخاطر، وفي النهاية فازت السنغال، وهذا ما أفضّل أن أتذكره».