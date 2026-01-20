 جيسوس: الإصابات عطلتني في أرسنال.. وأتمنى البقاء مع جانرز - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 12:41 ص القاهرة
جيسوس: الإصابات عطلتني في أرسنال.. وأتمنى البقاء مع جانرز

الشروق
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 11:35 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 11:35 م

أكد البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم نادي أرسنال، أنه يرغب في الاستمرار مع الجانرز في الفترة المقبلة.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها شبكة سكاي: "هدفي الأول هو أن أكون بصحة جيدة، هذا هو موسمي الرابع في أرسنال، وللأسف لعبت ربما موسمًا ونصف أو موسمين، أما الباقي فقد تعرضت فيه للإصابات."

وأضاف: "هذا يحدث، لم يحدث معي من قبل، لكنني لا أسأل نفسي عن السبب. أنا وفقط أحاول أن أكون لائقاً بدنياً."

وأتم: "أتمنى البقاء في أرسنال، وعندها سأحصل على عقد. لو سألتموني، لقلت إنني أردت تمديد عقدي، وتمديد إقامتي، والفوز بالألقاب مع أرسنال. لقد جئت إلى هنا لهدف محدد، ولكن من الواضح أن الواقع قد يكون مختلفاً."

 


