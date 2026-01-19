كشف الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، عن تداعيات انتشار فيروس «غامض» بين سكان القطاع، مشيرًا إلى أن الفيروس «شرس وفتاك» لعدة أسباب، أبرزها ضعف مناعة المواطنين بشكل كبير نتيجة المجاعة التي تعرضوا لها، والبرد القارس الذي يضرب الخيام، والأوضاع غير الإنسانية، وتلوث المياه، والحياة غير الآدمية التي يعيشها السكان.

ووصف، خلال مقابلة تلفزيونية لقناة «الغد» مساء الاثنين، الوضع في المستشفيات بأنه «جنوني»، مشيرًا إلى أنها تعج بالمرضى وتجاوزت سعتها الاستيعابية 200%، مع وجود ضغط كبير على أسطوانات الأكسجين التي أصبحت «شحيحة»، نظرًا لحاجة المرضى لكميات كبيرة منه بسبب تعطل وظائف الرئة.

وأشار إلى عجز الطواقم الطبية عن تحديد ماهية الفيروس، قائلًا: «نعتمد على التشخيص الإكلينيكي فقط، لأنه لا يوجد لدينا أي مختبرات تُشخص هذه الحالة»، لافتًا إلى أن الأعراض «شديدة جدًا» وتشمل صداعًا، وارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة، والتهابًا في المفاصل، وعدم القدرة على المشي.

وأكد عدم وجود إحصائيات دقيقة، لكنه أوضح بصفته مديرًا لمجمع الشفاء أن المجمع يسجل وفيات يومية منذ أكثر من أسبوعين بسبب التهابات رئوية شديدة وغير مفسرة، نتيجة هذا الفيروس الذي يضرب القطاع.

وأضاف أن مدة الإصابة بالفيروس تصل إلى 14 يومًا، وليس 5 إلى 7 أيام كما في حالات الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن الوفيات طالت جميع الأعمار ولم تعد تقتصر على الفئات الهشة من الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بل شملت شبابًا وفتيات توفوا نتيجة التهابات رئوية حادة أدخلتهم العناية المركزة.

وشدد على أن القطاع يعيش «أسوأ مرحلة في نقص الأدوية» بعد 100 يوم من وقف إطلاق النار، موضحًا أن المضادات الحيوية والمحاليل الطبية والأدوية كافة «آخذة في النفاد»، وربما تنفد خلال أيام قليلة.

وأشار إلى أن الفيروس يتسبب في التهابات شديدة بالرئتين تتطلب مضادات حيوية قوية للسيطرة عليها، لافتًا إلى عدم وجود فيتامينات أو وسائل لتعزيز المناعة.