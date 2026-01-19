يبدو أن إدارة النادي الأهلي تجد سهولة في المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا بالأخص بعدما أُعلن انتقال مروان عثمان "أوتاكا"، إلى القلعة الحمراء.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، انتقال مروان عثمان إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك بعدما أنهى الفريقان إجراءات الانتقال.

وقبل مروان عثمان كان سيراميكا قد أعلن أيضا مساء اليوم الإثنين، ضم عمر كمال عبد الواحد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وذلك في ظل عدم المشاركة بصفة أساسية في الفترة الماضية.

ومن المؤكد أن أي صفقة جديدة أو رحيل لاعب عن الفريق الأحمر يتم بالاتفاق مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي لا يزال يبحث عن أفضل اللاعبين قبل العودة للدوري المصري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد ودع بطولة كأس الرابطة المصرية وكأس مصر بعدما شارك خلال توقف الدوري المصري بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الأخيرة والتي اكتفى بالتواجد في المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا في مباراة البرونزية بنتيجة 4-2.

وفي السطور التالية نستعرض شكل التعاون بين الأهلي وسيراميكا فيما يخص الصفقات بالتحديد كالتالي:

سيراميكا نجح في التعاقد مع عدد كبير من الأهلي سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي كالتالي: "عمرو السولية، أحمد قندوسي، سعد سمير، صلاح محسن، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، عمر كمال عبد الواحد، أحمد ياسر ريان، صالح جمعة ومحمد عبد الله".

بينما نجح الأهلي في التعاقد مع لاعبي سيراميكا وهم: "محمد شكري، مروان عثمان أوتاكا، مصطفى سعد، أحمد رمضان وشادي حسين".