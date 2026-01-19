رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لإمكانية اندلاع حرب مفاجئة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، إن قواته تستعد لإمكانية اندلاع حرب مفاجئة، متوعدا باستخدام قدرة هجومية وصفها بأنها "غير مسبوقة" ضد أي محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل.

جاءت تصريحات زامير خلال زيارته إلى قيادة الجبهة الداخلية، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وقال زامير: "في مواجهة التهديدات متعددة الجبهات التي تستهدف دولة إسرائيل، تقف قيادة الجبهة الداخلية في الدفاع مؤهلة، مدربة وعلى أهبة الاستعداد".

وأضاف أن "القيادة جاهزة في كل وقت لتفعيل مجموعة واسعة من القدرات للتعامل مع أي هجوم على الجبهة المدنية الداخلية، وإنقاذ الأرواح".

وتابع زامير: "الجيش مستعد لتفعيل قدرة هجومية غير مسبوقة في قوتها ضد أي محاولة لإلحاق الضرر بدولة إسرائيل".

ومضى رئيس الأركان الإسرائيلي: "نحن مستعدّون بدفاع كامل لكل سيناريو"، حسب زعمه.

وفي إشارة مباشرة إلى إيران، قال زامير: "تمّ استيعاب دروس عملية الأسد الصاعد (الحرب مع إيران في يونيو 2025)، وعلى هذا الأساس يستعدّ الجيش الإسرائيلي أيضًا لإمكانية اندلاع حرب مفاجئة".

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي وقت سابق اليوم، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إيران برد قوي في حال هاجمت إسرائيل،

وقال نتنياهو: "إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا، فسنرد بقوة لم تعرفها إيران من قبل".

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصادر (لم تسمها) أن الولايات المتحدة "لا تزال تدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران".

وذكرت الهيئة أن نتنياهو عقد في الأيام الأخيرة عدة مداولات أمنية حول الملف الإيراني وملفات أخرى، كما جرت جلسة أمنية مصغرة مساء أمس (الأحد).

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.