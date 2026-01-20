التابعي: بيع ناصر ماهر وحسام عبدالمجيد يضعف الزمالك

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يمتلك حاليًا اثنين من أفضل لاعبيه، وهما ناصر ماهر وحسام عبدالمجيد، محذرًا من أن عرضهما للبيع سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الفريق على المنافسة على البطولات.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc": "الزمالك عنده أفضل لاعبين في الفريق، ناصر ماهر وحسام عبدالمجيد، ولو تم عرضهم للبيع، يبقى الزمالك هينافس على البطولات إزاي؟".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن بيع ناصر ماهر، على سبيل المثال، مقابل 100 مليون جنيه، سيضع النادي في مأزق فني، لأن التعاقد مع لاعب بديل لن يقل عن 40 مليون جنيه في ظل ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لن يكون بنفس المستوى الفني.

وأضاف أن الزمالك لن يستطيع تعويض رحيل لاعبيه المميزين بسهولة في ظل الأوضاع الحالية وسوق الانتقالات المشتعل، مؤكدًا أن الاعتماد على البيع فقط سيُضعف الفريق فنيًا.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن العائد المادي من بيع ناصر ماهر وحسام عبدالمجيد لن يكون حلًا جذريًا لأزمات الزمالك، بل سيساهم فقط في حل جزء صغير منها، دون معالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها النادي.