تحدث الفنان ماجد المصري، عن دوره في شخصية «رجب الجريتلي» التي لاقت نجاحًا كبيرا في مسلسل «إش إش» بموسم دراما رمضان 2025، قائلا: «لم أتوقعه إطلاقا».

وكشف خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عن نصيحة تلقاها من الفنان الراحل أحمد زكي، قائلا: «أخذت نصيحة من الفنان الكبير رحمة الله عليه أحمد زكي، قال لي: عندما تمثل دائما، لا تضع في دماغك أن تمثل لأجل مهرجان أو جائزة.. أنت تمثل وبس».

وأشار إلى تركيزه في أداء الدور كما هو مكتوب بالسيناريو، مشيدا بالتناغم والتفاهم الذي جمعه بالمخرج محمد سامي.

ورد على سؤال حول ما إذا كان يعيش الآن «أعلى مراحل نضجه الفني»، قائلا: «الله أعلم»، مشددا أن ما حدث العام الماضي كان بمثابة «قفزة كبيرة جدًا» في مسيرته، نتيجة التركيز الشديد والعمل بجد.

وتطرق إلى تفاصيل مسلسله الجديد لموسم رمضان المقبل، موضحا أن المسلسل يحمل اسما مؤقتا هو «أولاد الراعي»، من إنتاج المتحدة للخدمات الفنية والمنتج ريمون مقار، ويشارك في بطولة العمل الفنان خالد الصاوي وأحمد عيد، ويتولى إخراجه محمود كامل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.