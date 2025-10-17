شدد الفنان هاني رمزي، على أهمية وقيمة الفنان المصري في الخارج، قائلا: «الفنان المصري سفير عن مصر، وهو محبوب جدًا في الخارج».

وأضاف خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أن جميع الجنسيات والجاليات العربية في الخارج «تعشق الفنان المصري»، وذلك في حضوره الكثير من مهرجانات وفعاليات للجاليات العربية في كندا وأستراليا وأمريكا والدول العربية.

وأوضح أن اللهجة المصرية «مفهومة ومحبوبة» في كل أنحاء الوطن العربي والجاليات العربية في الخارج، مؤكدا أنها تجعل الفنانين المصريين محل احتفاء وترحيب كبيرين.

من جانبها كشفت منى كامل، زوجة الفنان هاني رمزي، عن فيلمها المفضل لزوجها، مشيرة إلى تفضيلها «محامي خلع، وغبي منه فيه، وعايز حقي»، فيما علق «رمزي» مؤكدا أنه يحب كل أفلامه وإلا لما كان قدمها.

وأضاف أن أذواق الجمهور تختلف من شخص لآخر، مشيرا إلى أن هناك من يُفضل الكوميديا، وآخرون يميلون إلى الأفلام التي تقدم قصة أو رواية.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.