البرهان يكشف سبب سحب قوات الجيش السوداني من الفاشر بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع عليها



تعهد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي مدينة الفاشر الذين تعرضوا لـ"قتل ممنهج" خلال الأحداث التي شهدتها المدينة، مؤكداً عزم القوات المسلحة والقوات المساندة "على المضي حتى تطهير الأرض من كل دنس والقضاء على المرتزقة والقتلة".

وأوضح البرهان في كلمة تلفزيونية أن قيادة الجيش في الفاشر قررت، بعد تقديرات أمنية، مغادرة المدينة مؤقتاً "لجلاء ما لحق بها من تدمير ومخاطر على المدنيين"، وأن هذا الإجراء اتُخذ لتجنُّب مزيد من الخسائر بين السكان.

وأضاف أن ما حدث في الفاشر "محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت علينا كشعب سوداني"، مشدداً على أنّ الشعب السوداني والقوات المسلحة "مسنودان" وقادران على حسم المعركة.

وجاءت تصريحات البرهان بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع على مقر الفرقة السادسة مشاة في الفاشر، وما رافق ذلك من أنباء عن تدهور الوضع الإنساني وانقطاعات واسعة في الاتصالات والاحتجاجات المحلية، وفق تقارير صحفية ومصادر ميدانية.

وقال البرهان مخاطباً المواطنين والمقاتلين:"نحن نطمن أهلنا في كل مكان بأننا عازمون على أن نقتص لكل شهدائنا … عازمون على أن نقتص لما حدث لأهلنا في الفاشر"، مضيفًا تحيته "للمقاتلين والمناصرين للقوات المسلحة" واصفًا من يقفون إلى جانب الميليشيا بـ"الخزي والعار".



وجدد التأكيد على قدرة القوات المسلحة "على إعادة كل أرض دنسها هؤلاء الخونة إلى حضن الوطن".