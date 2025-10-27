السفير ماجد عبد الفتاح: الجهود العربية والإسلامية دفعت ترامب لتقديم خطته بشأن وقف حرب غزة



قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجهود العربية والإسلامية والدولية أثّرت على المشهد بشكل كبير، ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تقديم اقتراحاته وخطته بشأن غزة، وبدء التخلي عن المطالب السابقة بإخلاء القطاع من الفلسطينيين والتهجير.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن الاعترافات الأوروبية الأخيرة بدولة فلسطين ضغطت على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، مستشهدًا بتصريحات ترامب بعدم الموافقة على ضم الضفة الغربية، ردًا على الإجراءات الإسرائيلية الصادرة في هذا الشأن، ورفضه للتهجير.

وشدد على أن «الأمم المتحدة لا بد أن تظل جزءًا لا يتجزأ من حل القضية الفلسطينية، من خلال إعلان نيويورك الذي تضمن خارطة طريق كاملة للعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، بما فيها توفير الموارد المالية اللازمة، ومؤتمر التعافي وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته وتنظيمه».

ودعا كل الدول والمؤسسات الدولية إلى دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار بهدف دعم السلطة الفلسطينية لبدء جهود الإعمار وإزالة الركام وإعادة الخدمات لأهل القطاع، مضيفًا: «لا أحد يتحدث عن حماس، الحديث حول تقوية السلطة حتى تتمكن من بسط سيطرتها على كل الفصائل والحركات».

وفي سياق متصل، أكد أن «الدول العربية ترفض أي هيمنة من إسرائيل أو أطراف إقليمية أخرى على المنطقة»، قائلًا: «نحن على استعداد في الجامعة للشراكة مع من يرغب في إقرار السلام والأمن، والدعم من خلال القوة العسكرية من جانب أطراف خارجية لفرض هيمنة أو إقامة إسرائيل الكبرى مرفوض رفضًا تامًا».