بايدن: الولايات المتحدة تعيش أياما مظلمة في عهد ترامب

حذر الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي جو بايدن، الأحد، مما وصفه بـ"هجمات على حرية التعبير"، و"تجاوزات في حدود السلطة التنفيذية" من قبل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمر بـ"أيام مظلمة".

وتحدث بايدن، البالغ من العمر 82 عاماً، علناً للمرة الأولى منذ خضوعه لجولة من العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا، أمام جمهور في مدينة بوسطن بعد تسلمه جائزة من معهد "إدوارد إم. كينيدي" وهو مؤسسة غير ربحية تُعنى بالمشاركة المدنية والتعليم، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة تعتبر منذ تأسيسها، منارة لأقوى فكرة في تاريخ الحكم في العالم، وهذه الفكرة أقوى من أي جيش، ونحن أكثر قوة من أي ديكتاتور"، في إشارة إلى الحكم الديمقراطي القائم على الحرية، والمساواة، وحق الشعب في اختيار قادته.

وأشار بايدن إلى أن بلاده "تعتمد على رئاسة محدودة السلطة، وكونجرس فعّال، وسلطة قضائية مستقلة".

"أيام مظلمة"

ومع مواجهة الحكومة الفيدرالية ثاني أطول إغلاق في تاريخها، ترى وكالة "أسوشيتد برس" أن ترمب استغل نقص التمويل، للسيطرة على الحكومة بشكل أكبر.

ويرى بايدن أن هذه الأيام "مظلمة" في الولايات المتحدة، وقال: "أصدقائي، لا أستطيع تجميل أي من هذا.. هذه أيام مظلمة".

وتوقع الرئيس السابق أن "تجد البلاد بوصلتها الحقيقية من جديد"، وأن "تنهض كما فعلت دائماً أقوى، وأكثر حكمة، ومرونة، وعدلاً، إذ لطالما حافظنا على إيماننا".

وسرد بايدن أمثلة لأشخاص "صمدوا" في وجه "تهديدات الإدارة الحالية"، مشيراً إلى موظفين استقالوا احتجاجاً على الإجراءات، وكذلك جامعات، وكوميديين استهدفهم ترمب.

وتابع: "مقدمو البرامج الليلية يواصلون تسليط الضوء على حرية التعبير، رغم معرفتهم بأن مسيرتهم المهنية على المحك".

كما وجّه بايدن التحية لمسؤولين جمهوريين منتخبين يصوتون أو يعارضون علناً إدارة ترامب، وقال: "أمريكا ليست قصة خيالية. على مدى 250 عاماً، كانت صراعاً دائماً بين الخطر والإمكان"، واختتم خطابه بقوله: "انهضوا من جديد".