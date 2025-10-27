زلزالان قويان في المحيط الأطلسي يضربان شرق البحر الكاريبي

وقع زلزالان اليوم الاثنين في المياه المفتوحة في المحيط الأطلسي، وشعر به السكان في منطقة شرق البحر الكاريبي، حسبما قال مسئولون.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأول بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر، ووقع على بعد نحو 100 ميل (160 كيلومترا) شرق جزيرة جوادالوبي الفرنسية في الكاريبي على عمق ستة أميال (10 كيلومترات).

وشعر بالزلزال سكان جزر بعيدة مثل انتيجوا وسانت فنسنت وجرينادين، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر.

وبعد فترة وجيزة، وقع زلزال آخر بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في نفس المنطقة وعلى نفس العمق ستة أميال (10 كيلومترا)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية تسونامي.