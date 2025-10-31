إف بي آي: القبض على جندي مارينز أمريكي واتهامه بخطف فتاة قاصر

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) يوم الخميس إنه تم اعتقال جندي مارينز أمريكي في الخدمة الفعلية بتهمة خطف فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 عاما من ولاية إنديانا بنية الاعتداء الجنسي عليها.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان أن ويليام ريتشارد روي،24 عاما، والمتمركز في قاعدة كامب ليجون بولاية نورث كارولينا، سافر جوا إلى شيكاغو الأسبوع الماضي، والتقى بالفتاة في حديقة ثم اصطحبها إلى فندق للمبيت قبل أن يستقل حافلة متجهة إلى دورهام بولاية نورث كارولينا.

ووفقا للبيان، أبلغت جدة الفتاة عن فقدانها لأول مرة يوم الجمعة.

وقال المكتب إنه اعتقل روي عند وصوله إلى دورهام يوم الأحد وتم "استعادة الفتاة بأمان".

ويواجه روي ثلاث اتهامات، تتضمن استدراج وقْيادة قاصر عبر حدود الولاية لغرض ارتكاب فعل جنسي غير مشروع.

ولم يرد سلاح مشاة البحرية الأمريكي على الفور على طلب للتعليق.