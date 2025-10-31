قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة ترتكز على توطين الصناعات بهدف التصدير، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على تحقيق معدلات نمو كبيرة ومستدامة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» : «هدفنا الأساسي أن يشعر المواطن بثمار التنمية»، معتبرا أن هذا الهدف لن يتأتى إلا من خلال زيادة معدلات النمو في الناتج القومي على مدار سنوات طويلة وبشكل مستدام.

ورأى أن ذلك يمثل «التحدي والفرصة» في آن واحد، مؤكدا أن «المواطن هو الشغل الشاغل لأي شخص يعمل اليوم في الدولة والحكومة».

ونوه إلى أن العالم يمر بـ «مرحلة مختلفة ودورة تضخمية» منذ جائحة كوفيد 19؛ أدت إلى انخفاض حجم الإنتاج العالمي وتوجه الدول إلى تحفيز اقتصاداتها وبدء الاقتراض.

وأكد أن العالم «خرج من 4 أو 5 سنوات ارتفعت فيها أحجام مديونيات كل دول العالم إلى الناتج القومي بشكل كبير».