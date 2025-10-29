مسئول أمريكي للجزيرة: رد إسرائيل على هجوم حماس انتهى ونخوض محادثات صعبة لخفض التصعيد

قال مسئول أمريكي، إن واشنطن رصدت خلال الأيام الماضية، انتهاكات متعددة من حركة «حماس» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن «رد إسرائيل على هجوم حماس انتهى، ووقف إطلاق النار تم استئنافه».

وذكر أن «رد إسرائيل كان محدودًا، واستهدف قيادات وعناصر في حماس، ولم يؤد لانهيار وقف إطلاق النار».

وأكد أن «الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات في غزة، لأنها لا تريد للعنف أن يؤدي إلى استئناف النزاع».

ولفت إلى أن «مسئولين أمريكيين سيزورون إسرائيل قريبا لفهم ما يجري على الأرض، ولإحراز تقدم نحو سلام دائم».

وأكمل: «لدينا آذان وعيون تعيننا على فهم ما يجري في قطاع غزة، ونخوض محادثات صعبة لخفض التصعيد، ونتوقع حصول انتكاسات وندفع لإحراز تقدم».

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مساء اليوم شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتعرض قطاع غزة، بين مساء أمس الثلاثاء وصباح الأربعاء، لغارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة، أسفرت عن استشهاد 104 مواطنين، بينهم 46 طفلًا، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.