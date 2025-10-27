 العاصفة الاستوائية سونيا تتحرك في المحيط الهادئ ولا تشكل تهديدا لليابسة - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 9:49 م القاهرة
العاصفة الاستوائية سونيا تتحرك في المحيط الهادئ ولا تشكل تهديدا لليابسة

ميامي (أ ب)
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 9:09 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 9:09 م

تحركت العاصفة الاستوائية سونيا اليوم الاثنين في المحيط الهادئ دون أن تشكل تهديدا لليابسة.

وتشكلت العاصفة في مطلع الأسبوع وكانت على بعد نحو 965 ميلا (1553 كيلومترا) جنوب غربي الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك، حسبما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي.

وكانت العاصفة مصحوبة برياح سرعتها القصوى 45 ميلا في الساعة (72 كيلومترا في الساعة).

وكانت العاصفة تتجه غربا ولم تصدر تحذيرات بسببها. وكان من المتوقع أن تضعف قوتها بشكل تدريجي لتصبح في مستوى أدنى من العاصفة الاستوائية غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.


